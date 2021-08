Les Deux Alpes Café-musée Chasal Lento Isère, Les Deux Alpes Concert La Palessoù Café-musée Chasal Lento Les Deux Alpes Catégories d’évènement: Isère

Les Deux Alpes

Café-musée Chasal Lento, le dimanche 19 septembre à 16:00

**La Palessoù**, c’est un groupe de musique actuelle et de chanson française. Leurs compositions mélangent les styles guinguette, folk, country, musique du monde et traditionnel. Un cocktail étonnant pour trois personnalités atypiques.

Entrée libre dans la limite des places disponibles – Réservation conseillée – Tout public – Pass sanitaire obligatoire.

