Besse Besse Besse, Isère Concert : LA PALESSOU Besse Besse Catégories d’évènement: Besse

Isère

Concert : LA PALESSOU Besse, 4 août 2021, Besse. Concert : LA PALESSOU 2021-08-04 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-04 18:00:00 18:00:00

Besse Isère Issu de l’Oisans, La Palessou est une véritable pépite locale aux multiples influences ! dernière mise à jour : 2021-07-28 par

Détails Catégories d’évènement: Besse, Isère Autres Lieu Besse Adresse Ville Besse lieuville 45.07172#6.17063