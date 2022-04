[Concert] Là où le Ciel est Tombé dans L’eau Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Concert] Là où le Ciel est Tombé dans L’eau Dieppe, 26 avril 2022, Dieppe. [Concert] Là où le Ciel est Tombé dans L’eau Dieppe

2022-04-26 19:00:00 – 2022-04-26

Dieppe Seine-Maritime Là où le ciel est tombé dans l’eau effleure le mystère de l’instrumentiste qui joue images animées et musique dans un même geste.

