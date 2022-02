CONCERT “LA NUIT DES SIXTIES” Évron, 4 mars 2022, Évron.

CONCERT “LA NUIT DES SIXTIES” Pôle Culturel des Coëvrons Boulevard Maréchal Juin Évron

2022-03-04 19:30:00 – 2022-03-04 22:30:00 Pôle Culturel des Coëvrons Boulevard Maréchal Juin

Évron Mayenne Évron

Concerts morceaux années 60’ (d’une vingtaine de minutes) proposés par les classes et les professeurs du Conservatoire.

L’orchestre à cordes, l’orchestre à vents et percussion, le département des musiques actuelles et la chorale se retrouveront pour le grand final à 21h45 dans l’auditorium pour un medley des chansons années 60.

Gratuit, pass vaccinal obligatoire. Inscription du 22 février au 3 mars au conservatoire.

Retour aux années 60 lors de la Nuit des Conservatoires

+33 2 43 01 94 76

Concerts morceaux années 60’ (d’une vingtaine de minutes) proposés par les classes et les professeurs du Conservatoire.

L’orchestre à cordes, l’orchestre à vents et percussion, le département des musiques actuelles et la chorale se retrouveront pour le grand final à 21h45 dans l’auditorium pour un medley des chansons années 60.

Gratuit, pass vaccinal obligatoire. Inscription du 22 février au 3 mars au conservatoire.

Pôle Culturel des Coëvrons Boulevard Maréchal Juin Évron

dernière mise à jour : 2022-02-25 par