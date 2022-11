Concert : la Negra

Margaux Zimmermann et Estelle Galati proposent une libre interprétation du répertoire de l'iconique chanteuse argentine, Mercedes Sosa. Le duo invite au voyage en terres argentines, et met en relief l'engagement politique de cette grande artiste à travers la poésie unique de ses chansons. Une occasion de découvrir son répertoire, un voyage hors des frontières.

