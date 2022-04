CONCERT : LA MUSIQUE ET LA TRANSE Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: 55300

Saint-Mihiel 55300 Saint-Mihiel Conférence musicale et concert sur le thème : la musique et la transe.

Les artistes invité sont : Jaqueline CAUX, Dinah BIRD, Jean-Philippe RENOULT

