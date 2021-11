Concert : la Musique Des Parachutistes de Toulouse et ses 50 Musiciens Figeac, 16 novembre 2021, Figeac.

Concert : la Musique Des Parachutistes de Toulouse et ses 50 Musiciens Figeac

2021-11-16 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-16

Figeac Lot

Olympica -Jan Van Der Roost

Marche Interalliée, Opus 155 – Camille Saint-Saëns

Batteries De L’empire – Désiré Dondeyne

Rhapsodie Hongroise – Franz Liszt

Entracte

The Lone Ranger – Rossini/Zimmer

Out Of Africa – John Barry

Coldplay In Symphony – Arrgt. Appermont

The Jazz Police – Goodwin

20h Espace François Mitterrand

(Ouverture des portes à 19h30)

Entrée gratuite et placement libre. Seules les personnes ayant réservé seront placées.

Une collecte sera organisée au profit de la cellule des blessés de l’armée de Terre.

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Réservation des places avant le 11 novembre 2021 : olivier.etre@intradef.gouv.fr

La Musique des Parachutistes de Toulouse et ses 50 musiciens vous propose un concert de musique classique et jazz, au profit de la cellule des blessés de l’armée de Terre.

Figeac

