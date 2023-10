Concert | La Musique de la route de la soie et son rayonnement global Concert présenté par le Trust Aga Khan pour la Culture L’Institut du Monde Arabe Paris, 18 octobre 2023, Paris.

Le mercredi 18 octobre 2023

de 19h30 à 21h00

.Public adolescents adultes. payant

· Tarif plein 26€

· Tarif réduit 22 €

· Tarif -26

ans 12€

L’IMA accueille un concert exceptionnel organisé par le Trust Aga Khan pour la Culture. Il réunit des musiciens de premier plan : « les Aga Khan Master Musicians », issus du Programme Aga Khan pour la Musique. La mission de ce programme est de favoriser le développement d’un patrimoine musical vivant au sein de sociétés du monde où les musulmans ont une présence significative, et de partager cet héritage à l’échelle internationale.

Le compositeur et saxophoniste Basel Rajoub, directeur artistique de l’Orchestre oriental de la Haute école de musique de Genève, a développé un langage musical inspiré par le riche vocabulaire mélodique et rythmique du Moyen-Orient. Né à Alep, en Syrie, Basel Rajoub est diplômé de l’Institut supérieur de musique de Damas, où il s’est spécialisé dans la trompette. Plus tard, il a appris à jouer du saxophone en autodidacte et a commencé à composer pour les divers ensembles dans lesquels il s’est produit. Ses compositions s’appuient sur les micro-intervalles caractéristiques de la musique du Moyen-Orient pour éclairer un monde émotionnel qui s’étend de la prière à la danse.

Feras Charestan a consacré sa carrière musicale à l’art du qanoun et développé un style d’interprétation unique avec cet instrument ancien, omniprésent dans le Moyen-Orient et le bassin méditerranéen. Né à Al-Hasakeh, dans le nord-est de la Syrie, Charestan a étudié le qanoun à l’Institut supérieur de musique de Damas et est rapidement devenu un soliste recherché par les orchestres symphoniques, ainsi qu’un membre de groupes populaires et d’ensembles de musique contemporaine. Ce n’est qu’après s’être installé à Stockholm, en Suède, que Charestan a commencé à composer sa propre musique, qui mêle les modes et les genres mélodiques du Moyen-Orient à des éléments de sensibilité européenne.

Abbos Kosimov est né à Tachkent, en Ouzbékistan, dans une famille de musiciens. Disciple du célèbre joueur de doira (percussion traditionnelle) ouzbek Tuychi Inogomov et lauréat du concours d’instruments de percussion d’Asie centrale et du Kazakhstan, Kosimov a créé sa propre école de doira en 1994 et son ensemble, Abbos, en 1998. Kosimov se produit sur la scène internationale avec Zakir Hussain et le groupe de percussion Hand’s OnSemble de Randy Gloss, et a enregistré avec Stevie Wonder.

Jasser Haj Youssef est né à Monastir, en Tunisie, et a étudié la musique classique européenne et la musique classique arabe (maqâm) dès son plus jeune âge. Son premier instrument est le violon. Plus tard, il a commencé à jouer de la viole d’amour baroque, dont les cordes sympathiques (cordes vibrantes en métal) ne sont pas frottées, mais créent un son riche et résonnant. La carrière professionnelle de Haj Youssef a combiné ses intérêts et ses talents dans l’art de l’improvisation du maqâm, la musique de chambre et d’orchestre classique, le jazz et les musiques du monde.

Originaire de Téhéran, Yasamin Shahhosseini est une véritable maître du oud. Un instrument qui, bien qu’il ait des racines profondes dans l’histoire de la musique iranienne, a largement cédé la place au târ (luth) et au kamancha (vièle) dans l’interprétation du répertoire classique dastgah canonisé au 19e et au début du 20e siècle.

Chanteuse et musicienne née au Koweït et élevée en Syrie, Basma Jabr, explore des genres contemporains et modernes inspirés par la musique traditionnelle et le maqâm de diverses cultures arabes. Résidant à Vienne depuis près d’une décennie, Basma Jabr s’intéresse au cinéma et aux théâtres musicaux dans le cadre de ses collaborations artistiques, ses études universitaires étant axées sur les voix dans la musique populaire.

Événement coprésenté par le Trust Aga Khan pour la Culture, la Représentation officielle de l’Ismaili Imamat auprès de la République française et le Conseil National Ismaili pour la France.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

Contact : https://www.imarabe.org/fr/spectacles/concert-la-musique-de-la-route-de-la-soie-et-son-rayonnement-global

