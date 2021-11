Paris Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles Paris Concert LA MUERTE Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles Paris Catégorie d’évènement: Paris

« _La Muerte, entité monstrueuse de Bruxelles, a laissé une énorme empreinte sur la scène européenne des années 80 et 90. Un groupe difficilement étiquetable, bête innommable nourrie par l’huile, le feu et le goudron_ » Raymond Derry, New Noise

Entrée libre – réservation conseillée !

Le CWB|Paris accueille un concert de Rock Métal avec “La Muerte” dans le cadre de sa soirée autour dix ans de l’almanach Soldes Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de spectacles 46 rue Quincampoix, 75004 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T20:30:00 2021-12-17T22:00:00

