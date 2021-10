Quiberville Quiberville Quiberville, Seine-Maritime Concert : La Môme du 45 Quiberville Quiberville Catégories d’évènement: Quiberville

Seine-Maritime

Concert : La Môme du 45 Quiberville, 23 octobre 2021, Quiberville. Concert : La Môme du 45 2021-10-23 20:30:00 – 2021-10-23 rue de l’église église

Quiberville Seine-Maritime Quiberville L’Association Cap d’Ailly vous propose une soirée musicale en compagnie de la Môme du 45, qui interprète les plus grands airs d’Edith Piaf, à la salle communale de Quiberville-sur-mer, avec Joséphine Blanc en première partie.

