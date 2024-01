CONCERT LA MINE DE LEO Salle Odyssée Durtal, vendredi 9 février 2024.

La Mine de Léo c’est de la chanson française exotique.

C’est un peu comme une tranche d’ananas après un repas traditionnel. C’est frais, acidulé et ça donne la pêche! Léo, c’est Léonore Klein qui compose, écrit et interprète. Les morceaux sont chaloupés, enjoués et dansants. Les textes sont criants de vérité, un tantinet punk et malicieux. La Mine de Léo donne un univers joyeux et révolté. Léo parle de la vie en général et surtout de la sienne, qu’elle nous livre avec sa voix grave et atypique.

A savourer sans modération !

Tout Public

Durée 2h | Tarif 12€ (TP) et 6€ (TR)

Renseignements au 02 41 76 30 24

Salle Odyssée 23 Rue de Bellevue

Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09 22:30:00



