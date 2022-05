CONCERT : LA MINE DE LÉO AU MARIE-LOUISE ! Mauges-sur-Loire, 20 août 2022, Mauges-sur-Loire.

Venez assister au concert de La mine de Léo à la guinguette Le Marie Louise. La Mine de Léo c’est de la chanson à texte cousue main sans effet synthétique et 100% acoustique. nLéo c’est une présence incomparable qui interprète avec passion et humour ses textes. nLa Mine c’est les mélodies, qui derrière, posent l’univers. Vous retrouverez les nouveaux morceaux de leur deuxième album où se mêlent des airs cap-verdiens et de Louisiane, qui vous donneront envie de danser sur des rythmes chaloupés !

Concert de La Mine de Léo à la guinguette Le Marie Louise !

bistrotlemarielouise@gmail.com +33 2 41 39 07 00

