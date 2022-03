Concert- La Millième – Claire Rengade – Parabolique Quartet Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Concert- La Millième – Claire Rengade – Parabolique Quartet Die, 11 mars 2022, Die. Concert- La Millième – Claire Rengade – Parabolique Quartet Rue Kateb Yacine Quartier Les Aires Die

2022-03-11 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-11 21:20:00 21:20:00 Rue Kateb Yacine Quartier Les Aires

Die Drôme EUR 11 De l’électro blues qui s’emparole. Parler écrire, c’est pas très loin du chant, c’est quelque chose de tout le corps la parole, c’est un mouvement. Alors expérimenter, puis composer avec d’autres souffles en même temps, c’est une véritable glissade. contact@theatre-les-aires.com +33 4 26 58 80 35 https://theatre-les-aires.com/ Rue Kateb Yacine Quartier Les Aires Die

dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Catégories d’évènement: Die, Drôme Autres Lieu Die Adresse Rue Kateb Yacine Quartier Les Aires Ville Die lieuville Rue Kateb Yacine Quartier Les Aires Die Departement Drôme

Die Die Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/die/

Concert- La Millième – Claire Rengade – Parabolique Quartet Die 2022-03-11 was last modified: by Concert- La Millième – Claire Rengade – Parabolique Quartet Die Die 11 mars 2022 Die Drôme

Die Drôme