Concert La Meute Brassac-les-Mines Brassac-les-Mines Catégories d’évènement: Brassac-les-Mines

Puy-de-Dôme

Concert La Meute Brassac-les-Mines, 27 février 2022, Brassac-les-Mines. Concert La Meute en face du musée de la mine La Lampisterie Brassac-les-Mines

2022-02-27 17:00:00 17:00:00 – 2022-02-27 19:00:00 19:00:00 en face du musée de la mine La Lampisterie

Brassac-les-Mines Puy-de-Dôme Brassac-les-Mines EUR 6 12 L’identité musicale et les influences sont variées : chanson, rock, pop et évidemment spoken-word. La formation musicale : accordéon, contrebasse, batterie et voix, est portée par un quatuor de femmes musiciennes et chanteuses. agendalampisterie@gmail.com +33 4 73 54 96 87 https://www.lalampisterie.blogspot.com/ en face du musée de la mine La Lampisterie Brassac-les-Mines

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Brassac-les-Mines, Puy-de-Dôme Autres Lieu Brassac-les-Mines Adresse en face du musée de la mine La Lampisterie Ville Brassac-les-Mines lieuville en face du musée de la mine La Lampisterie Brassac-les-Mines Departement Puy-de-Dôme

Concert La Meute Brassac-les-Mines 2022-02-27 was last modified: by Concert La Meute Brassac-les-Mines Brassac-les-Mines 27 février 2022 Brassac-les-Mines Puy-de-Dôme

Brassac-les-Mines Puy-de-Dôme