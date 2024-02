Concert | La mère Michel ancienne école Saint-Aubin-de-Lanquais, samedi 30 mars 2024.

Concert | La mère Michel ancienne école Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Artistes de Dordogne, LA MERE MICHEL est un duo formé de Maylis (violoncelle et chant) et de Vincent (clavier et

chant). Tous deux ont ressorti des tiroirs les plus belles chansons françaises, d’hier à aujourd’hui. De Brel à

Stephan Eicher, de Piaf au Rita Mitsouko, le duo revisite à sa manière les standards. Le groupe LA MERE MICHEL est ravi(e) de vous faire partager des moments conviviaux et interactifs tout au long de son concert. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 21:00:00

fin : 2024-03-30

ancienne école Les amis de la brouette

Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@lesamisdelabrouette.fr

