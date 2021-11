Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Concert – La Menestrodie Saint-Briac-sur-Mer Saint-Briac-sur-Mer Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Briac-sur-Mer

Concert – La Menestrodie Saint-Briac-sur-Mer, 21 novembre 2021, Saint-Briac-sur-Mer. Concert – La Menestrodie Église de Saint Briac Rue du Vieux Clocher Saint-Briac-sur-Mer

2021-11-21 17:00:00 – 2021-11-21 Église de Saint Briac Rue du Vieux Clocher

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine La Menestraudie, ensemble spécialisé dans l’interprétation des musiques de la Renaissance, rendra hommage à Josquin des Prés, 500 ans après sa mort. L’ensemble, dirigé par Dominique Renard, réunit 20 chanteurs, 8 instrumentistes (flûtes, harpes et violes) pour un programme dont l’oeuvre majeure est « la Missa Gaudeamus ». En première partie, seront proposés des motets, des chansons polyphoniques. Tarif : 10€. Réduit : 5€. Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans. Dimanche 21 novembre 2021 – 17h – Église de Saint Briac. +33 6 15 88 31 02 La Menestraudie, ensemble spécialisé dans l’interprétation des musiques de la Renaissance, rendra hommage à Josquin des Prés, 500 ans après sa mort. L’ensemble, dirigé par Dominique Renard, réunit 20 chanteurs, 8 instrumentistes (flûtes, harpes et violes) pour un programme dont l’oeuvre majeure est « la Missa Gaudeamus ». En première partie, seront proposés des motets, des chansons polyphoniques. Tarif : 10€. Réduit : 5€. Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans. Dimanche 21 novembre 2021 – 17h – Église de Saint Briac. Église de Saint Briac Rue du Vieux Clocher Saint-Briac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Briac-sur-Mer Autres Lieu Saint-Briac-sur-Mer Adresse Église de Saint Briac Rue du Vieux Clocher Ville Saint-Briac-sur-Mer lieuville Église de Saint Briac Rue du Vieux Clocher Saint-Briac-sur-Mer