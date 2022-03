Concert La Mal Coiffée Espace culturel Ste Anne, 2 avril 2022, St lyphard.

Concert La Mal Coiffée

Espace culturel Ste Anne, le samedi 2 avril à 19:30

Originaire d’une région naturelle de France située dans la région Occitanie, à cheval sur les départements de l’Hérault et de l’Aude, les 4 chanteuses de La Mal Coiffée réinvente un chant polyphonique où la poésie et la langue occitane sont indissociables de l’expression populaire. Ancré dans la modernité, elles font résonner le timbre de voix languedocien, un timbre profond et chaleureux soutenu par un puissant jeu rythmique. Avec nombreux albums à leur actif et dont le dernier, le 6ème « ROGE » (rouge) sortit le 28 mai dernier et plus de 800 concerts, la Mal Coiffée fédère aujourd’hui un large public qui découvre la richesse d’une polyphonie occitane en perpétuelle réinvention. Dans ce nouveau spectacle, La Mal Coiffée reprend la parole contre toutes les dominations : les coloniales, les nationales, les économiques, les médiatiques… Avec sa polyphonie et ses percussions, elle raconte les gens vivants en Languedoc avec leurs héritages, leurs histoires particulières, leur langue Occitane toujours debout, toujours chantante, toujours prête à clamer ses solidarités, et à se nourrir de toutes les émancipations et résistances populaires de par le monde.

Originaire d’une région naturelle de France située dans la région Occitanie, à cheval sur les départements de l’Hérault et de l’Aude, les 4 chanteuses de La Mal Coiffée réinvente un chant polypho…

Espace culturel Ste Anne 2 rue des ajoncs 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T19:30:00 2022-04-02T20:40:00