Concert “La Maîtrise de Reims” Decize Decize Catégories d’évènement: Decize

Nièvre

Concert “La Maîtrise de Reims” Decize, 26 mars 2022, Decize. Concert “La Maîtrise de Reims” Église Saint-Aré Rue Jean-Jacques Rousseau Decize

2022-03-26 – 2022-03-26 Église Saint-Aré Rue Jean-Jacques Rousseau

Decize Nièvre Decize EUR L’association “Pour l’Église Saint-Aré de Decize” invite “La Maîtrise de Reims”, et l’ensemble vocal féminin Réminiscence, soit environ une cinquantaine de choristes pour un concert exceptionnel ! La Maîtrise c’est un enseignement musical complet permettant aux élèves d’aborder tous les répertoires du chant choral, tant dans la musique profane que sacrée, du 13ème siècle à aujourd’hui. Fortement sollicitée, la Maîtrise répond à de nombreuses invitations en France (Paris, Metz, Strasbourg, Lourdes) comme en Europe (Oxford, Liège, Florence, Prague, Londres, Tallinn, Aix-la Chapelle, Palma de Majorque…). La Maîtrise anime aussi la vie musicale de Reims (Nuit des Cathédrales, Fêtes Johanniques, Flâneries Musicales…). Direction musicale : Sandrine Lebec

Orgue et piano : Claire Marin-Décarsin Billetterie sur place le soir du concert (à partir de 18h00) +33 3 86 25 27 23 http://www.sud-nivernais.fr/ L’association “Pour l’Église Saint-Aré de Decize” invite “La Maîtrise de Reims”, et l’ensemble vocal féminin Réminiscence, soit environ une cinquantaine de choristes pour un concert exceptionnel ! La Maîtrise c’est un enseignement musical complet permettant aux élèves d’aborder tous les répertoires du chant choral, tant dans la musique profane que sacrée, du 13ème siècle à aujourd’hui. Fortement sollicitée, la Maîtrise répond à de nombreuses invitations en France (Paris, Metz, Strasbourg, Lourdes) comme en Europe (Oxford, Liège, Florence, Prague, Londres, Tallinn, Aix-la Chapelle, Palma de Majorque…). La Maîtrise anime aussi la vie musicale de Reims (Nuit des Cathédrales, Fêtes Johanniques, Flâneries Musicales…). Direction musicale : Sandrine Lebec

Orgue et piano : Claire Marin-Décarsin Billetterie sur place le soir du concert (à partir de 18h00) Église Saint-Aré Rue Jean-Jacques Rousseau Decize

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Decize, Nièvre Autres Lieu Decize Adresse Église Saint-Aré Rue Jean-Jacques Rousseau Ville Decize lieuville Église Saint-Aré Rue Jean-Jacques Rousseau Decize Departement Nièvre

Decize Decize Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/decize/

Concert “La Maîtrise de Reims” Decize 2022-03-26 was last modified: by Concert “La Maîtrise de Reims” Decize Decize 26 mars 2022 Decize nièvre

Decize Nièvre