Jardin de l’abbaye Saint-Georges, le samedi 4 juin à 16:00

Uniques en Normandie, les jardins à la française de l’Abbaye Saint-Georges sont remarquables par leur architecture aux quatre terrasses. Le parc propose un merveilleux panorama sur l’Abbaye et la Vallée de Seine. Chants de Grenouille, l’équinoxe en forme de Menuet, le temps changeant, l’orage de printemps, la contemplation des hommes… Pour fêter en musique les mois de mars, avril, mai, juin, La Maison Illuminée brille de multiples lumières et offre à nos oreilles les mois du printemps du _Curieux Calendrier musical_ de Gregor Joseph Werner, prédécesseur de Joseph Haydn comme serviteur musical au château Esterhaza au début du 18e siècle. Egalement à ce programme de curiosités, la _Sonate de jeunesse pour clavecin seul_, jouée par la spécialiste Domitille Bès, et le célèbre _Concerto en la mineur pour deux violons_ d’Antonio Vivaldi. Programme **Antonio Vivaldi** _Concerto en la mineur pour deux violons et continuo RV 522_ **Gregor Joseph Werner** _Le curieux calendrier musical, “Mars”, “Avril”, “Mai”, “Juin”_ (1747) **Joseph Haydn** _Sonate de jeunesse pour clavier seul_ Le concert se déroulera dans les jardins, ou sous le cloître en cas de pluie.

Concert gratuit sous réserve de règlement du droit d’entrée du site (6€, 4,50€ (> 65 ans), gratuit (<26 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap. Plus d'informations sur lesjardinsdelabbayesaintgeorges.fr Le Printemps du "Curieux calendrier musical" par l'ensemble La Maison Illuminée & Oswald Sallaberger Jardin de l'abbaye Saint-Georges 12 route de l'abbaye, 76840 Saint-Martin-de-Boscherville Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime

