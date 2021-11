Tessy-Bocage Tessy-Bocage Manche, Tessy Bocage Concert > “La Mafia Normande” Tessy-Bocage Tessy-Bocage Catégories d’évènement: Manche

Tessy Bocage

Concert > “La Mafia Normande” Tessy-Bocage, 11 janvier 2022, Tessy-Bocage. Concert > “La Mafia Normande” Tessy-sur-Vire Place Jean-claude Lemoine Tessy-Bocage

2022-01-11 20:30:00 20:30:00 – 2022-01-11 Tessy-sur-Vire Place Jean-claude Lemoine

Rendez-vous le 11 janvier prochain au théâtre des Halles de Tessy Bocage pour un concert de "La Mafia Normande". Dufour, l'accordéoniste du quartet la Mafia Normande est assassiné et le reste du groupe hérite de ses effets personnels. A travers ces derniers, ils vont faire revivre leur compagnon et ranimer le répertoire qu'il chérissait tant. De la chanson, du swing et des flingues.

+33 2 33 56 30 42

