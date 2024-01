[Concert] La Machine Domaine des Roches Dieppe, samedi 24 février 2024.

[Concert] La Machine Domaine des Roches Dieppe Seine-Maritime

SagDIG à 20h30 (rock) :

Power-trio venu de Roeun, SagDIG a choisi la formule la plus simple pour aller à l’essentiel : des pop-songs de trois minutes jouées avec le cœur et les tripes, avec la hargne et le sourires des gosses qui ne voudront jamais grandir, persuadés de trouver leur place entre Nirvana, Weezer, Meat Wave et les Thermals.

Tombouctou à 21h30 (punk) :

En 2017, un groupe lyonnais qui avait décidé sans aucune raison valable de porter le nom d’une ville où il n’avait jamais mis les pieds sortait son premier album : » Ceiling coast « . Invraisemblable cavalcade, drache de riffs incandescents, véritable lâcher de harpies qui, après s’être délectées des larges estafilades tracées sur nos âmes pantelantes, nous laissait épuisés, confus , mais conquis.

Après une salve de concerts encore fumante dans les mémoires, les trois musicien.nes furent rattrapés par des basses contingences de la vie telles que la nécessité de vendre sa force de travail contre un salaire, ce qui constituent rarement une expérience enrichissante.

Les berges du ravin à 22h30 (instrumental) :

Les berges du ravin propose des empilements plus ou moins convaincants de synthé, percussions diverses, boite à rythme se fondant dans des boucles répétitives et verse aussi de temps en temps à autre dans de la chanson à déboire. Les berges du ravin brouille l’écoute en larguant des proies dans la soute de cette société qui ment debout.

SagDIG à 20h30 (rock) :

Power-trio venu de Roeun, SagDIG a choisi la formule la plus simple pour aller à l’essentiel : des pop-songs de trois minutes jouées avec le cœur et les tripes, avec la hargne et le sourires des gosses qui ne voudront jamais grandir, persuadés de trouver leur place entre Nirvana, Weezer, Meat Wave et les Thermals.

Tombouctou à 21h30 (punk) :

En 2017, un groupe lyonnais qui avait décidé sans aucune raison valable de porter le nom d’une ville où il n’avait jamais mis les pieds sortait son premier album : » Ceiling coast « . Invraisemblable cavalcade, drache de riffs incandescents, véritable lâcher de harpies qui, après s’être délectées des larges estafilades tracées sur nos âmes pantelantes, nous laissait épuisés, confus , mais conquis.

Après une salve de concerts encore fumante dans les mémoires, les trois musicien.nes furent rattrapés par des basses contingences de la vie telles que la nécessité de vendre sa force de travail contre un salaire, ce qui constituent rarement une expérience enrichissante.

Les berges du ravin à 22h30 (instrumental) :

Les berges du ravin propose des empilements plus ou moins convaincants de synthé, percussions diverses, boite à rythme se fondant dans des boucles répétitives et verse aussi de temps en temps à autre dans de la chanson à déboire. Les berges du ravin brouille l’écoute en larguant des proies dans la soute de cette société qui ment debout. .

Domaine des Roches 73 avenue Gambetta

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie lecafe.domainedesroches@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24



L’événement [Concert] La Machine Dieppe a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie