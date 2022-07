Concert La Lumbre Chants et Romances de l’exil sépharade Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Saint-Martin-des-Champs La Lumbre présente un programme de chants judéo-espagnols profanes issus de la tradition orale, de ces chansons que l’on chante en famille ou entre amis, pour des fêtes ou pour soi-même, pour des noces, des enterrements ou des naissances, de ces chansons évoquant l’humain plutôt que le divin. Les musiciens ont choisi d’orner les textes en judéo-espagnol de mélodies variées, puisées dans les musiques d’origine bien sûr, dont certaines remontent au Moyen Age, mais aussi dans des airs balkaniques ou turcs

d’ Anatolie. Les arrangements, très personnels, jonglent entre tradition et modernité, avec des clins d’œil au tango, à la valse musette, ou encore aux balades folk des années 60/70. Le programme présenté actuellement est porté par 3 musiciens :

– Gildas Beauvir à la guitare

– Véronique Futtersack au chant et au violon

