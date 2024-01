Concert « La libération autour de la guitare » avec Michael Jones / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » rue de l’Édit Courseulles-sur-Mer, mercredi 14 août 2024.

Concert « La libération autour de la guitare » avec Michael Jones / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » rue de l’Édit Courseulles-sur-Mer Calvados

« La libération autour de la guitare le 14 août à Courseulles » Un spectacle exceptionnel conçu uniquement pour la semaine acadienne par Jean-Félix Lalanne.

EN 2022, vous aviez découvert un premier concert autour de la guitare avec Anggun, Michael Jones, Robben Ford, Tom Leeb…

En 2024, Dans le cadre du 80e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie, ne manquez pas ce magnifique concert avec Michael Jones, Jean Félix Lalanne, Thomas Boissy, Marie Cooper, Loïca, Jean-Marie Ecay, Laurent Roubach, Eric Gombart, Fifi Chaïeb, Pascal Riva

« Comment concilier la réunion de guitaristes virtuoses, de chanteurs pop ou soul ou de comédiens, tout cela autour de la grande période de la libération et de la musique d’après-guerre ? Tout simplement parce que cela est dans l’ADN même du concept « Autour de la guitare » créé par Jean-Felix Lalanne il y a près de 25 ans.

« Autour de la guitare » est un écrin et la musique qu’il sert, un bijou.

En termes de bijoux, cette période est d’une richesse extraordinaire

Des cuivres brillants de Glenn Miller aux chansons pétillantes des Andrew Sisters, mais aussi Django Reinhardt, Joséphine Baker, Maurice Chevalier, Ray Ventura et tant d’autres.

Dans le cadre de la 19 ème édition de « La semaine acadienne », Jean-Felix Lalanne va donc créer un spectacle unique dans tous les sens du terme. Parce qu’il ne sera joué qu’une seule fois, pour le festival, pour les 80 ans du débarquement, et parce que la scénographie, directement constituée de pièces décoratives de l’époque avec des objets et des éléments collectés dans la région, sera enrichie de projections d’archives filmées des années 40

Le 14 aout 2024, à Courseulles-sur-mer, dans la salle de l’Edit, nous allons donc assister à la résurrection de toute une période de la musique qui aura marqué la renaissance de tout un pays.

Venez nous y rejoindre. Ce spectacle unique et exceptionnel, préparé uniquement pour vous, vous attend .

Billetterie https://www.billetweb.fr/la-liberation-aurour-de-la-guitare

rue de l’Édit Salle de l’Édit

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie infos@semaineacadienne.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 20:30:00

fin : 2024-08-14 23:00:00



