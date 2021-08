[concert] La Jungle, transe math-rock INU Champollion,81000 Albi, 21 octobre 2021, Albi.

Techno à guitare, noise-rock pour amoureux de boite de nuit, du math-rock pour toute la famille, sauvage et effrontément dansant… La Jungle emprunte les codes traditionnels de la noise, s’en réapproprie des bribes, et boucle le tout pour répéter compulsivement des séquences toujours conçues en live. Une spontanéité hypnotique et volontairement lancinante, à la limite de l’interminable, qui s’octroiera à l’occasion quelques brèves impulsions doom orientales ou une épique bifurcation métal au beau milieu d’une épopée kraut-rock. Si les registres musicaux se font nombreux, un minimalisme assumé est de mise. D’un côté, une batterie dépouillée se révèle être un attaquante plutôt efficace une fois sur le front. De l’autre, une guitare et un Casio pour gamins se serrent les coudes pour provoquer une formidable déflagration canalisée à coups de BPM et d’onomatopées. Une frénésie chevaleresque à la limite de l’électro, qui fleure bon le mélange des sueurs, les chants tribaux et l’enjaillement collectif. Welcome to the trance ! Le Retour du Jeudi, c’est le rendez-vous artistique hebdomadaire, gratuit et ouvert à tous, de l’action culturelle de l’INU Champollion sur le campus d’Albi. Eclectique et surprenante, la programmation du Retour du Jeudi alterne théâtre, rock, courts-métrages, chanson, marionnettes, hip-hop, clown, ciné-club, danse, slam, projections de documentaires, performances en tout genre.

