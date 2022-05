Concert : la Grande Sophie

2023-03-11 21:00:00 21:00:00 – 2023-03-11 Chaque détail ressemble à la Grande Sophie dans son album à venir.

Un retour hyper créatif, des sons aux arrangements jusqu’à l’image bleue du Cyanotype de sa pochette qu’elle a pris soin de réaliser.

Sa voix est au centre du projet, sa texture se pose sur des chansons tour à tour pop, folk, rock où les ambiances font le grand écart entre profondeur et légèreté.

