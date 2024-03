Concert La Goushka Salon de Musique Salon-de-Provence, mercredi 3 avril 2024.

Concert La Goushka Salon de Musique Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

La GoushKa est le projet musical de la chanteuse Lucie Lioussi,

20h Première Partie Atelier de l’IMFP dirigé par Gilles Labourey

Romain Grosso Batterie

Nathan Taboni Basse

Kiya Martini Guitare

Valentin Signor Piano

Esmé Heyrapet Chant



21h La Goushka

Rainette de la garrigue qui, après avoir parcouru des milliers de kilomètres vers l’Est, s’être établie plusieurs années sur les rives de la Volga, traversé les algues du Mékong et voyagé jusqu’aux eaux tumultueuses du Zambèze, a choisi de revenir dans sa mare natale pour se consacrer au chant.



Le projet naît au printemps 2023 de la rencontre musicale entre la chanteuse et le duo « Joko Swing ». Ensemble, jusqu’à l’automne, ils offrent au public des chansons d’hier et d’aujourd’hui revisitées où plusieurs langues du monde se côtoient au rythme envoûtant du Jazz Manouche.



Durant son hibernation, La GoushKa entre dans un nouveau cycle de vie, durant lequel elle fait de belles rencontres musicales et commence à travailler un nouveau répertoire, plus intime, plus proche de son histoire. Pour répondre à la demande d’un festival de Jazz, elle forme un sextet et s’entoure de nouveaux musiciens Sammy Ben Malek et Germain Chaperon à la guitare, Florent Estienne à la batterie, David Cassini à la contrebasse et Alexandre Lantieri à la clarinette et au saxophone. Une alchimie et une osmose musicale s’opèrent alors entre eux et l’envie de faire vivre les compositions de la chanteuse se manifeste. Ensemble, ils façonnent un répertoire coloré mêlant chansons traditionnelles et folkloriques d’Europe de l’Est et d’Asie Occidentale, Chanson Française, Musique Tzigane et créations originales. Une invitation au voyage. Si les Musiques du Monde sont à l’honneur, le Jazz reste le langage universel par lequel les musiciens s’expriment ensemble sur scène.



Lucie Lioussi voix

Germain Chaperon guitare, mandoline

Sammy Ben Malek guitare

David Cassini contrebasse

invitent Florent Estienne à la batterie et Alexandre Lantieri au saxophone, clarinette 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 20:00:00

fin : 2024-04-03 22:30:00

Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur salondemusique@imfp.fr

L’événement Concert La Goushka Salon-de-Provence a été mis à jour le 2024-03-12 par Office de Tourisme de Salon de Provence