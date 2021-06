Vire-sur-Lot Vire-sur-Lot Lot, Vire-sur-Lot Concert La Girandola Vire-sur-Lot Vire-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot

Concert La Girandola Vire-sur-Lot, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Vire-sur-Lot. Concert La Girandola 2021-07-19 18:30:00 18:30:00 – 2021-07-19 20:00:00 20:00:00 La Girandola Eglise

Vire-sur-Lot Lot Vire-sur-Lot L’ensemble la Girandola interprètera Jean-Sébastien Bach et ses contemporains.

Détails Catégories d’évènement: Lot, Vire-sur-Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Vire-sur-Lot Adresse La Girandola Eglise Ville Vire-sur-Lot lieuville 44.49147#1.08533