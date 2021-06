Flaujac-Poujols Flaujac-Poujols Flaujac-Poujols, Lot Concert La Girandola Flaujac-Poujols Flaujac-Poujols Catégories d’évènement: Flaujac-Poujols

Concert La Girandola
2021-07-17 18:30:00 18:30:00 – 2021-07-17 20:00:00 20:00:00
La Girandola Eglise
Flaujac-Poujols

Flaujac-Poujols Lot Flaujac-Poujols Flûtes à bec: Charlotte Rulh et Pauline Dercksen

Basson: Mathias Leclair

L'ensemble la Girandola interprètera Jean-Sébastien Bach et ses contemporains.

Basson: Mathias Leclair

La Girandola

