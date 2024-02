Concert Salle Henri Girard La Garde-Adhémar, dimanche 10 mars 2024.

Concert Salle Henri Girard La Garde-Adhémar Drôme

Concert Anne Sylvestre et d’autres horizons par Talia. Sur des chansons d’Anne Sylvestre, de ses compositions, de chants d’Ici et d’Ailleurs, Talia, nous parle, chante, s’accompagne au piano avec la malice et les engagements de son humanité.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 17:00:00

fin : 2024-03-10

Salle Henri Girard Impasse du Grand Cellier

La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tourbillondarts@gmail.com

L’événement Concert La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence