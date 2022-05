Concert la gabare aux sons cuivrés

Concert la gabare aux sons cuivrés, 2 juillet 2022, . Concert la gabare aux sons cuivrés

2022-07-02 18:30:00 – 2022-07-02 La gabare aux sons cuivrés : concert à 18h30, 5 cuivres, trompettes, tuba et trombone pour reprendre des classiques, du jazz ou des musiques de film…Giuseppe Verdi, Nino Rota, Duke Ellington seront à l'honneur dans l'écrin de verdure du moulin du Duellas, gratuit, verre de l'amitié à l'issue du concert : 06.84.17.64.63

