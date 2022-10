Concert – La Frattola Bischoffsheim Bischoffsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bischoffsheim

Concert – La Frattola Bischoffsheim, 27 novembre 2022, Bischoffsheim. Concert – La Frattola

Eglise Sainte Aurélie Bischoffsheim Bas-Rhin

2022-11-27 16:30:00 – 2022-11-27 18:00:00 Bischoffsheim

Bas-Rhin Deux œuvres de l’époque baroque seront interprétées : – La cantate „Gotes Zeit ist die allerbeste Zeit“ BWV106 de Johann-

Sebastian Bach (1685-1750), écrite pour des funérailles en 1707, au

tout début de la carrière du Kantor. Cette cantate particulière et œuvre

de génie, se joue d’un seul souffle et dispose d’une instrumentation

inhabituelle : pas de Violon, ni Alto, mais 2 violes de Gambe et 2 Flûtes

à bec. – La Missa dolorosa en mi mineur d’Antonio Caldara (1670 – 1736) est

l’une des oeuvres majeures de ce compositeur dont Bach et Mozart

s’inspireront à leur tour, le considérant comme un maître du

contrepoint. Cette messe fut composée en 1735, à l’apogée de son art. Deux contrepoints de l’Art de la Fugue seront joués en guise de

« respiration » entre les deux œuvres vocales. Les solistes régionaux bien connus seront : Magdalena Lukovic :

soprano, Laura Phelut : alto, Clément Losser : ténor et Lucien

Moissonnier : basse. L’ensemble vocal d’une vingtaine de chanteurs et

l’ensemble d’instruments anciens seront placés sous la direction de

Patrick Armand. Deux œuvres de l’époque baroque seront interprétées : La cantate „Gotes Zeit ist die allerbeste Zeit“ de Johann-Sebastian Bach et La Missa dolorosa en mi mineur d’Antonio Caldara. L’ensemble vocal d’une vingtaine de chanteurs et l’ensemble d’instruments anciens seront placés sous la direction de Patrick Armand. +33 3 88 50 42 02 Bischoffsheim

dernière mise à jour : 2022-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bischoffsheim Autres Lieu Bischoffsheim Adresse Eglise Sainte Aurélie Bischoffsheim Bas-Rhin Ville Bischoffsheim lieuville Bischoffsheim Departement Bas-Rhin

Bischoffsheim Bischoffsheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bischoffsheim/

Concert – La Frattola Bischoffsheim 2022-11-27 was last modified: by Concert – La Frattola Bischoffsheim Bischoffsheim 27 novembre 2022 Bas-Rhin Bischoffsheim Eglise Sainte Aurélie Bischoffsheim Bas-Rhin

Bischoffsheim Bas-Rhin