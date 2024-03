Concert « LA FRANCOPHONIE : DE LA LOUISIANE à KINSHASA » LYCÉE FRANÇAIS DE NEW YORK New York, jeudi 21 mars 2024.

Concert « LA FRANCOPHONIE : DE LA LOUISIANE à KINSHASA » Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2024 Jeudi 21 mars, 19h00 LYCÉE FRANÇAIS DE NEW YORK sur inscription

Nous avons le plaisir de vous inviter au Concert « LA FRANCOPHONIE : DE LA LOUISIANE à KINSHASA ».

Célébrez avec nous la riche diversité de la langue française à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie.

Cette année, venez savourer la musique aux influences congolaises avec Nkumu Katalay et la musique indie-rock aux accents louisianais avec Sweet Crude !

JEUDI 21 MARS à 19H AU LYCÉE FRANÇAIS DE NEW YORK, 505 E 75th street, New York.

Places limitées

RSVP obligatoire à l’adresse : rotane.khaled@francophonie.org

