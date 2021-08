Albi INU Champollion,81000 Albi Albi, Tarn [concert] La FOULE INU Champollion,81000 Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

INU Champollion, 81000 Albi, le jeudi 18 novembre à 18:30

Voici un trio singulier, combinant la guitare slide de Brunoï Zarn, les tablas de Fred Cavallin, et la voix d’Erwan Valette, qui joue sur un registre blues teinté d’Orient, des mélodies entêtantes et des ballades enivrantes. La voix se fait tantôt chantée, tantôt conteuse, égrainant les nuances et les contradictions de personnages réels, inconnus mais qui gagnent à l’être, trognes et tranches de vie, ordinaires dans une foule, mais extraordinaires dans le cadre de La Foule. Du Mississipi au Gange, du Dadou au Danube, laissez-vous voguer de rencontre en rencontre, l’humanité est un paysage, et la vie, un trop court voyage pour ne pas en profiter. Le concert sera précédé d’une scène ouverte de slam. Le Retour du jeudi INU Champollion,81000 Albi Place de Verdun, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T18:30:00 2021-11-18T23:59:00

