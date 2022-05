Concert La Fille du Marinier Briare, 4 juin 2022, Briare.

Concert La Fille du Marinier 58 Boulevard Buyser Briare

2022-06-04 20:30:00 – 2022-06-04 22:00:00

Briare 45250 Briare58 Boulevard Buyser 45250

Une création poétique et sensible en hommage aux mariniers.

« Ecoutez tous petits et grands, et vous aussi tas d’fainéants! »

Ainsi commence une chanson traditionnelle qui parle de la vie des mariniers. Ils y sont présentés comme des hommes forts, vigoureux et courageux et de nombreuses chansons et témoignages recueillis alimentent cet imaginaire viril.

Mais les femmes dans tout ça ?

C’est par un pas de côté, en suivant les figures féminines associées aux mariniers, que Thomas Georget et Justin Bonnet nous invitent à un voyage au fil de l’eau. Leurs deux voix et aussi quelques instruments de percussions vous feront entendre les battements de cœur de ces mariniers de canal ou de Loire.

Cette animation vous est proposée par Le Bureau du Classique et est soutenue dans le cadre du P.A.C.T.

Concert La Fille du Marinier au Musée des Deux Marines et du Pont-Canal

maison-2-marines@wanadoo.fr +33 2 38 31 28 27

