Concert “La fête des Acadiens” / Festival “La Semaine Acadienne 2022” Courseulles-sur-Mer, 15 août 2022, Courseulles-sur-Mer.

Concert “La fête des Acadiens” / Festival “La Semaine Acadienne 2022” rue de l’Édit Salle de l’Édit Courseulles-sur-Mer

2022-08-15 20:00:00 20:00:00 – 2022-08-15 23:00:00 23:00:00 rue de l’Édit Salle de l’Édit

Courseulles-sur-Mer Calvados

Première partie: « La fête des Acadiens »

En ce jour de la fête nationale des Acadiens, une première partie avec La Famille LeBlanc (Nouveau-Brunswick), Claude Cormier (Iles de la Madeleine / Québec), Josée Lapierre (Iles de la Madeleine / Québec), Nicole et Michelle Deveau (Nouvelle Ecosse), Terry Bradford

Touche-à-tout aussi talentueux que prolifique, Christian Marc Gendron chante, pianote, gratte la guitare, la basse, pioche la batterie et s’adonne même à la trompette. Aussi à l’aise dans le rock que le jazz, la pop, cet artiste, qui a accompagné sur scène Stéphane Rousseau, Roch Voisine, Mario Pelchat, …maîtrise l’art de la mélodie accrocheuse comme nul autre. Il est également reconnu pour sa plume d’auteur-compositeur.

Mais c’est lorsqu’il foule les planches et se retrouve en avant-scène que Christian Marc déploie sa pleine mesure.

Avec la participation exceptionnelle de Manon Séguin et de deux autres musiciens, il vous donne rendez-vous pour un spectacle flamboyant, mémorable et d’une très grande qualité. Un concert qui transportera sur scène Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Robert Charlebois, Stevie Wonder, Pierre Lapointe… et s’attaquera à divers succès de «?piano man?» des années 1970 à aujourd’hui de Supertramp à Stevie Wonder en passant par Billy Joel et Elton John.

Billetterie: https://www.billetweb.fr/pianoman-du-quebec-christian-marc-gendron

Première partie: « La fête des Acadiens »

En ce jour de la fête nationale des Acadiens, une première partie avec La Famille LeBlanc (Nouveau-Brunswick), Claude Cormier (Iles de la Madeleine / Québec), Josée Lapierre (Iles de la Madeleine / Québec),…

Première partie: « La fête des Acadiens »

En ce jour de la fête nationale des Acadiens, une première partie avec La Famille LeBlanc (Nouveau-Brunswick), Claude Cormier (Iles de la Madeleine / Québec), Josée Lapierre (Iles de la Madeleine / Québec), Nicole et Michelle Deveau (Nouvelle Ecosse), Terry Bradford

Touche-à-tout aussi talentueux que prolifique, Christian Marc Gendron chante, pianote, gratte la guitare, la basse, pioche la batterie et s’adonne même à la trompette. Aussi à l’aise dans le rock que le jazz, la pop, cet artiste, qui a accompagné sur scène Stéphane Rousseau, Roch Voisine, Mario Pelchat, …maîtrise l’art de la mélodie accrocheuse comme nul autre. Il est également reconnu pour sa plume d’auteur-compositeur.

Mais c’est lorsqu’il foule les planches et se retrouve en avant-scène que Christian Marc déploie sa pleine mesure.

Avec la participation exceptionnelle de Manon Séguin et de deux autres musiciens, il vous donne rendez-vous pour un spectacle flamboyant, mémorable et d’une très grande qualité. Un concert qui transportera sur scène Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Robert Charlebois, Stevie Wonder, Pierre Lapointe… et s’attaquera à divers succès de «?piano man?» des années 1970 à aujourd’hui de Supertramp à Stevie Wonder en passant par Billy Joel et Elton John.

Billetterie: https://www.billetweb.fr/pianoman-du-quebec-christian-marc-gendron

rue de l’Édit Salle de l’Édit Courseulles-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-08 par