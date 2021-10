Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées, Saint-Laurent-de-Neste Concert // La Féline Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Laurent-de-Neste

Concert // La Féline Saint-Laurent-de-Neste, 26 novembre 2021, Saint-Laurent-de-Neste. Concert // La Féline 2021-11-26 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-26 02:00:00 02:00:00 à la Brasserie des pics SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées Saint-Laurent-de-Neste La pop française existe quelque part, sur un territoire sauvage aux frontières un peu floues, entre chanson et pop audacieuse. Une soirée pour le prouver ! François Rémigi vous fait le plaisir de venir jouer son set en première partie de soirée.

Une voix d’exception et un talent d’écriture rare qui évoque ses idoles : Polnareff en tête, les vedettes de la chanson, la musique de François de Roubaix, des Gobelins. La Féline, si son timbre de voix peut évoquer une Zazie qui n’abuserait pas de sa voix éraillée, l’audace de ses compositions la rapproche bien davantage de Camille, PJ Harvey, Dominique A, Gérard Manset ou même le regretté Christophe avec qui elle avait partagé la scène. +33 5 62 39 30 95 dernière mise à jour : 2021-09-30 par OT de Neste-Barousse|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Laurent-de-Neste Autres Lieu Saint-Laurent-de-Neste Adresse à la Brasserie des pics SAINT-LAURENT-DE-NESTE Ville Saint-Laurent-de-Neste lieuville 43.10235#0.46751