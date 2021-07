Saint-Astier Saint-Astier Dordogne, Saint-Astier Concert LA FAT Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier Dordogne Concert gratuit à 20h, place du 14 juillet.

Fanfare Artisanale Trad : 8 musiciens pour boléguer entre musique traditionnelle du Périgord et musique populaire du monde.

