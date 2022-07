Concert : La Fanfare du Contrevent Nevers, 19 juillet 2022, Nevers.

Concert : La Fanfare du Contrevent

16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

2022-07-19 – 2022-07-19

Nevers

Nièvre

EUR La Fanfare du Contrevent : soirée proposée par D’Jazz Nevers en co-accueil avec la Ville de Nevers.

Rendez vous à 21h dans les jardins. Gratuit.

Inscription sur : http://culture.nevers.fr/

Imaginez une horde de treize humains, ils viennent tout droit d’on ne sait où, ils sont munis d’instruments à vents, de percussions et d’étranges tuyaux appelés ondulophones. Ils progressent à contre-courant, naviguent entre rock, trip-hop, jazz, électro, et insufflent une énergie folle et compacte.

Librement inspirée de l’univers du roman La Horde du Contrevent de Alain Damasio, la Fanfare du Contrevent débarque dans le monde réel avec une musique puissante, mutante et envoûtante.

