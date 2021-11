Lille Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Lille, Nord Concert – La Famille Lefèvre Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Concert – La Famille Lefèvre Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, 5 décembre 2021, Lille. Concert – La Famille Lefèvre

Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, le dimanche 5 décembre à 17:00

Les grands gagnants de « La France a un incroyable talent » viennent à Lille pour nous faire entrer dans le mystère de Noël grâce à leurs voix extraordinaires.Anne et Gabriel Lefèvre et leur 6 enfants proposeront un répertoire d’œuvres magnifiques de musique sacrée, a cappella, et pour certaines liées au temps de Noël. Une occasion unique de vivre un moment de grâce en famille, ou entre amis, pour entrer dans le temps de Noël.

Billetterie sur réservation : https://www.billetweb.fr/famille-lefevre-lille

Avec la Famille Lefèvre Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Place Gilleson Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T17:00:00 2021-12-05T18:15:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Adresse Place Gilleson Ville Lille lieuville Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Lille