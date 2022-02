Concert LA FABRIK DU MARAIS Sceaux-du-Gâtinais Sceaux-du-Gâtinais Catégories d’évènement: Loiret

Sceaux-du-Gâtinais Loiret Sceaux-du-Gâtinais Votre pub préféré, La Fabrik du Marais, organise un repas-concert le samedi 26 février avec au programme le groupe Eldorado’s Cats à partir de 19h.

