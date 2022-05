CONCERT LA DÉCOUVERTE DES MUSIQUES DU MONDE PAR ETIENNE SIBILLE Cattenom Cattenom Catégories d’évènement: Cattenom

Moselle

CONCERT LA DÉCOUVERTE DES MUSIQUES DU MONDE PAR ETIENNE SIBILLE Cattenom, 28 mai 2022, Cattenom. CONCERT LA DÉCOUVERTE DES MUSIQUES DU MONDE PAR ETIENNE SIBILLE Espace Culturel Victor Hugo 39 rue des Châteaux Cattenom

2022-05-28 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-28 Espace Culturel Victor Hugo 39 rue des Châteaux

Cattenom Moselle Cattenom Ce spectacle permet à travers un conte de faire découvrir aux enfants une dizaine d’instruments de musique africains et australiens dont quelques uns proviennent de petits villages isolés. Quand un rêve est si fort qu’il pourrait devenir réalité, on se laisse prendre au jeu des rythmes africains parfois endiablés et ensorcelés ou surprendre dans une forêt australienne par des aborigènes.

Cette aventure fait découvrir des instruments peu connus comme les rattle-palä, l’injojo ou l’isigubhuse et des instruments à la mode comme le didjéridou (instrument d’une grande richesse joué par les aborigènes) ou le djembé. Réservez vite les places sont limitées mediatheque.cattenom@gmail.com +33 3 82 52 84 65 https://www.ecvhcattenom.com/ Espace Culturel Victor Hugo 39 rue des Châteaux Cattenom

dernière mise à jour : 2022-05-16 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

Détails Catégories d’évènement: Cattenom, Moselle Autres Lieu Cattenom Adresse Espace Culturel Victor Hugo 39 rue des Châteaux Ville Cattenom lieuville Espace Culturel Victor Hugo 39 rue des Châteaux Cattenom Departement Moselle

Cattenom Cattenom Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cattenom/

CONCERT LA DÉCOUVERTE DES MUSIQUES DU MONDE PAR ETIENNE SIBILLE Cattenom 2022-05-28 was last modified: by CONCERT LA DÉCOUVERTE DES MUSIQUES DU MONDE PAR ETIENNE SIBILLE Cattenom Cattenom 28 mai 2022 Cattenom Moselle

Cattenom Moselle