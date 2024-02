Concert La Cuenta Le Coupe Gorge Parthenay, vendredi 15 mars 2024.

La Cuenta, Flamenco-Latino-Tzigane. La Cuenta c’est la joie et la passion au travers de la rumba flamenco et la musique latine, chant, guitare, percussions et énergie positive pour votre plus grand plaisir. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 21:00:00

fin : 2024-03-15 23:00:00

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine rotureauch@gmail.com

L’événement Concert La Cuenta Parthenay a été mis à jour le 2024-02-21 par CC Parthenay Gâtine