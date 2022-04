Concert La Cité des Dodos Salle Roger Salengro Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Concert La Cité des Dodos Salle Roger Salengro, 14 mai 2022, Wattrelos. Concert La Cité des Dodos

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Salle Roger Salengro

A la salle Roger Salengro, par les classes de CM2, les classes de formation musicale, la chorale d’enfants, la chorale d’adultes et l’Union Musicale wattrelosienne. Réservations au 03.20.81.65.49

Gratuit

Projet Lille 3000 Salle Roger Salengro 2 rue Emile Basly, 59150 Wattrelos Wattrelos Centre-Ville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-15T15:00:00 2022-05-15T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Salle Roger Salengro Adresse 2 rue Emile Basly, 59150 Wattrelos Ville Wattrelos lieuville Salle Roger Salengro Wattrelos Departement Nord

Salle Roger Salengro Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/

Concert La Cité des Dodos Salle Roger Salengro 2022-05-14 was last modified: by Concert La Cité des Dodos Salle Roger Salengro Salle Roger Salengro 14 mai 2022 SALLE ROGER SALENGRO WATTRELOS Wattrelos

Wattrelos Nord