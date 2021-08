Garrosse Source Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Garrosse, Landes Concert « La Cigale » à la fontaine ! Source Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Garrosse Catégories d’évènement: Garrosse

Landes

Concert « La Cigale » à la fontaine ! Source Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 18 septembre 2021, Garrosse. Concert « La Cigale » à la fontaine !

Source Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, le samedi 18 septembre à 18:00

C’est sur le circuit des sources du Pays Morcenais, à la fontaine des 7 douleurs, que l’harmonie « La Cigale » donnera son concert. Un bel ensemble musical dans un beau cadre naturel. Qualité musicale garantie!

Gratuit. Entrée libre. Protocole sanitaire en vigueur.

Venez écouter un concert en plein air pour clôturer la saison estivale ! Source Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 40110 Garrosse Garrosse Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Garrosse, Landes Autres Lieu Source Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Adresse 40110 Garrosse Ville Garrosse lieuville Source Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Garrosse