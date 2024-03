CONCERT LA CHANTEREYE ET LES WALMY Église Saint Vincent de Paul Metz, dimanche 7 avril 2024.

CONCERT LA CHANTEREYE ET LES WALMY Église Saint Vincent de Paul Metz Moselle

Dimanche

Les choristes de « LA CHANTEREYE », chorale mixte membre de l’Association Messine d’Ensembles Choraux et Instrumentaux (AMECI), et « LES WALMY » (Harmonica Orchestra de Lorraine) vous invitent à passer un après-midi convivial et solidaire, en famille ou entre amis.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 15:00:00

fin : 2024-04-07

Église Saint Vincent de Paul Place Bouchotte

Metz 57000 Moselle Grand Est

L’événement CONCERT LA CHANTEREYE ET LES WALMY Metz a été mis à jour le 2024-03-25 par AGENCE INSPIRE METZ