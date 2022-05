CONCERT : LA CHANSON VAGABONDE AU MARIE-LOUISE !, 27 mai 2022, .

CONCERT : LA CHANSON VAGABONDE AU MARIE-LOUISE !

2022-05-27 – 2022-08-27

Venez assister au 1er concert de la saison, La Chanson Vagabonde à la guinguette Le Marie Louise ! C’est l’histoire d’une rencontre entre deux amis musiciens qui se croisent depuis plus de 15 ans sur différents projets. nAnimés par un même goût pour la poésie et les musiques d’ici et d’ailleurs (Musiques Latines et Caribéennes, Java, Bossa Nova, Swing, Maloya…), ils créent un spectacle où se mélangent leur expérience et leurs influences diverses… Des compositions personnelles, des poèmes mis en musique (Rimbaud, Corneille, Paul Fort…) et des reprises revisitées de Brassens, Brel, Gainsbourg, Jean Yanne, Bobby Lapointe ou Bourvil… Des voix envoutantes de deux musiciens qui vous emmèneront au cœur d’un cabaret tropical aussi atypique qu’électrique !

Concert à la guinguette Le Marie Louise !

