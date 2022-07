CONCERT – LA CAUTION

CONCERT – LA CAUTION, 30 juillet 2022, . CONCERT – LA CAUTION



2022-07-30 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-30 La caution est un groupe à part. Forts d’une identité sonore évidente, les deux frères Hi-Tekk et Nikkfurie, forment l’un des groupes les plus charismatiques du paysage musical français. Rimes » richissimes » et style ultra-multisyllabique les caractérisent depuis leurs débuts, tout comme un goût de l’innovation sonore qui les place parmi les précurseurs de ce Hip-Hop sans limites. Leurs lyrics dépeignent une réalité sociétale compliquée de banlieusards fils d’ouvrier marocain, avec une identité très marquée, tantôt métaphorée ou dystopique, tantôt brutale mais toujours avec finesse. Les frangins de La Caution ont su fédérer autour d’eux les meilleures paires d’oreilles : une vraie fan-base aguerrie musicalement avec laquelle le partage, lors de concerts, est complet. Et à musique atypique, carrière atypique : ils défraient la chronique lorsque la version instrumentale de « Thé à la menthe », issu de leur deuxième album encore inédit, est plébiscitée par Steven Soderbergh sur le film Ocean’s 12 avec sa pléthore de stars. La Caution finalise le « Detox français » : son tant attendu troisième et dernier album qui sortira en 2022, très (TRÈS) retardé à partir du moment où Hi-Tekk n’a plus pu monter sur scène du fait d’ennuis de santé. Parallèlement, Nikkfurie travaille constamment sur des musique de films et séries et Hi-Tekk vient de finir son premier long métrage. dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville