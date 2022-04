Concert : la brésilienne Céu reprend des classiques New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Comme un retour aux sources, le dernier album «Um Gosto de Sol» de la chanteuse Céu est composé de reprises. Le 12 mai, elle interprètera ces titres sur le scène du New morning (10e). La chanteuse brésilienne Céu, revient au New Morning avec la tournée de son nouvel album « Um Gosto de Sol » (2021). Après cinq albums d’auteurs, elle nous livre son premier disque de reprises, donnant voix à une douzaine de classiques de João Gilberto, Sade, Jimi Hendrix, Beastie Boys, Milton Nascimento ou Fionna Apple parmis d’autres. Encensé par la presse dans son pays et dans le monde, l’album, sélection FIP, s’est distingué dans la presse française comme « un opus lumineux » (Le Mur Du Son – France Inter), « Un album très réussi » (Nova Club – Radio Nova), « un hommage aux classiques avec un casting de rêve » (Par Jupiter! – France Inter) où « On y butine à l’envie, sûr d’y faire son miel » (Telerama). Considérée comme une des plus importantes artistes brésiliennes de sa génération, la chanteuse, titulaire de 3 Latin Grammys, donnera pour l’occasion son premier concert en France de cette nouvelle tournée. New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20220512-5476-ceu.html

