CONCERT – LA BOITE A JOUJOUX 2021-11-05 16:00:00 – 2021-11-05 ARSENAL – Grande Salle 3 avenue Ney

Metz Moselle Claude Debussy conçoit en 1913 un ballet pour enfants dédié à sa fille Chouchou qu’il adorait : magasin de jouets, champ de bataille et bergerie sont au programme. La musique du compositeur transcende l’imaginaire enfantin avec la somptuosité orchestrale typique de la musique française. Ce spectacle jeune public dirigé par Quentin Hindley renoue avec l’idée première du compositeur, qui était de faire jouer les personnages de son œuvre par des marionnettes : Elisabeth Algisi et Alexandre Picard de la compagnie Atipik proposent une création originale de théâtre d’ombres et d’objets pour faire (re-)découvrir aux petits comme aux grands ce chef-d’œuvre de Debussy. dernière mise à jour : 2021-10-21 par

