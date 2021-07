Aumelas Aumelas Aumelas, Hérault CONCERT – LA BELUGA Aumelas Aumelas Catégories d’évènement: Aumelas

Le samedi 17 juillet 2021 à 20h30, concert du groupe La Beluga, à l'aire de jeux de la Grande Rompude, à Aumelas. La Beluga, c'est la rencontre de la musique médiévale, de la musique électronique et de la poésie : Un pari audacieux, pour un résultat prodigieux ! Accueil à partir de 18h30. Pic-nic possible. Petite restauration sur place (sur réservation). Buvette Renseignements et réservations : cacestfait.aumelas@gmail.com / 06 76 10 12 21

